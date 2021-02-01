Раздетый россиянин прыгнул с балкона в снег в Сочи и нарвался на критику в сети

Раздетый россиянин прыгнул с балкона в снег в Сочи вместе с девушкой и нарвался на критику в сети. Видеозапись произошедшего публикует Instagram-аккаунт @krasnondar_kray, освещающий события на Кубани.

На ролике двое неизвестных туристов, оставшись только в купальнике и шортах, прыгают в высокий сугроб с третьего этажа деревянного здания. При этом мужчина вылезает из снега первым и уходит, не помогая девушке выбраться.

Пользователи сети не одобрили поступок отдыхающих, а также раскритиковали туриста за его эгоизм. «Почему девушке не помог выскочить?», «Молодцы, но ведь опасно, неизвестно, что лежит под снегом... Убиться же можно», «Хорошо, в снегу не было чего-нибудь, типа сломленного дерева... Висели бы, как шашлык. Что не сделают ради лайков», «К чему такие неоправданные риски? Еще и с нарциссом!», «А парень хоть бы руку подал девушке, когда вылезали», — писали они.