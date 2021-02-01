Объявившие о победе над коронавирусом власти Таджикистана открыли мечети

Власти Таджикистана, ранее объявившие о победе над коронавирусом, открыли мечети после девятимесячного перерыва. Об этом сообщает «Радио Озоди».

1 февраля на молитву в центральную мечеть Душанбе пришли сотни верующих. Глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана призвал их строго соблюдать санитарные предписания. Накануне все помещения мечети обработали дезинфицирующим средством.

Республиканский штаб по профилактике коронавируса предупредил, что деятельность мечетей, не соблюдающих требования гигиены, будет запрещена.

26 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о полной победе над распространением коронавируса. По его словам, в стране больше нет зараженных, а возбудитель болезни был «полностью уничтожен».

По официальным данным, с начала пандемии коронавирус в Таджикистане был выявлен у 13 308 человек, умерли 90 пациентов. Новые случаи COVID-19 не выявляли с 30 декабря.