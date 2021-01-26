Таджикистан объявил о полной победе над COVID-19

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил о полной победе над распространением коронавируса в республике, пишет «Sputnik Таджикистан».

По его словам, в настоящее время в стране полностью отсутствуют заболевшие COVID-19, а сам возбудитель болезни был «полностью уничтожен». При этом глава государства призвал граждан соблюдать санитарные предписания властей, в частности, и при посещении мечетей.

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По последним данным, с начала пандемии коронавирус в Таджикистане был зафиксирован у 13 308 человек, жертвами инфекции стали 90 пациентов, остальные зараженные успешно справились с заболеванием. Новые случаи COVID-19 в республике не выявляли с 30 декабря.

Ранее президент Таджикистана открыл в Душанбе музей имени самого себя. Экспозиция об «Основателе мира и национального единства — лидере нации» расположилась в здании Таджикского национального университета.