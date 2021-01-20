Жители Таджикистана смогут официально откупиться от армии

Жители Таджикистана смогут официально откупиться от службы в армии. Об этом в среду, 20 января, сообщает «Радио Озоди».

Парламент единогласно одобрил законопроект «О воинской службе и воинских обязанностях», который внес министр обороны Шерали Мирзо.

Ежегодно в Таджикистане призывают в армию около 10 процентов мужчин, достигших призывного возраста. Согласно новым поправкам, можно будет получить военный билет, пройдя месячный платный курс как резервист. Сумма и порядок оплаты еще не определены.

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Авторы законопроекта полагают, что подобные меры увеличат число резервистов в стране. Любой гражданин, освобожденный от службы за плату, будет числиться в запасе вооруженных сил.

Поправки также предполагают, что выпускники вузов с военными кафедрами получат звание офицера запаса после года армейской службы. Ранее они получали звания после 40-дневных курсов.

При этом на работу в судебную систему, прокуратуру, органы по борьбе с коррупцией и исполнения наказаний теперь будут принимать только граждан, прошедших военную службу.

Правозащитница Дилрабо Самадова считает, что введение откупных сильно ударит по боеспособности страны. Служить будут только призывники из бедных слоев населения, что уничтожит любую попытку повысить престиж армии. «Если гражданское общество и правозащитники не будут участвовать в разработке закона, то он, скорее всего, будет дискриминационным и являться одним из способов пополнить бюджет», — предупредила она.