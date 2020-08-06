Киргизского пограничника ранили на границе с Таджикистаном

Военнослужащий погранслужбы Киргизии получил огнестрельное ранение на границе с Таджикистаном. Об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) Киргизии, передает «Интерфакс».

Происшествие произошло в местности Эки-Таш Баткенской области. Неизвестные со стороны Таджикистана выстрелили по пограничнику, предположительно из охотничьего ружья.

В результате военный получил сквозное ранение руки, ему оказали медпомощь. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное. Обстановка на участке границы государств стабильная. Проводится встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана.

В последний раз перестрелка на границе двух стран произошла 24 мая. По данным киргизских пограничников, жители таджикского анклава Ворух попытались пасти скот на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области. Пограничный наряд Киргизии пресек эту попытку, после чего по нему были открыт огонь неизвестными с таджикской стороны.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов, в число которых также входит и село Ворух. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.