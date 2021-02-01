В Китае предрекли США упадок

Декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун предрек США затяжной упадок. Об этом он заявил в беседе с журналом Spiegel, передает «ИноСМИ».

Политолог из Китая считает, что Соединенные Штаты будут проходить по сценарию распада Британской империи. «Соединенное Королевство долгое время было самым могущественной державой мира, ее упадок протекал долго, он продлился несколько десятилетий», — подчеркнул эксперт.

Собеседник издания признался, что не шокирован и не удивлен этим процессом в США. «Со временем все империи приходят в упадок, ничего не изменится в ближайшие тысячелетия», — отметил он.

Специалист также выразил мнение, что в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, как бывший президент США Дональд Трамп менял страну и констатировал, что Америка находится в периоде упадка и миновала пик развития. Он отметил, что идеалы о равенстве всех людей и их неотъемлемых правах делали США особой страной. Телеведущий добавил, что Америка не развалится, однако будет вынуждена пройти через очень мучительный и тяжелый период.