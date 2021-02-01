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В США пригрозили подать в суд на Байдена

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Evan Vucci / AP

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт пригрозил подать в суд на президента США Джо Байдена за продвигаемые им «враждебные» планы по преодолению климатического кризиса. Об этом сообщает The Independent.

Критикуя Байдена, Эбботт пояснил, что подписанные главой Белого дома указы в рамках борьбы с изменениями климата подорвут добычу нефти и газа в его штате. При этом одними словами губернатор не ограничился — он подписал приказ, позволяющий в судебном порядке оспорить инициативы, одобренные новым президентом США и его администрацией.

Подписывая соответствующий документ, он заверил представителей отрасли, что сохранит их рабочие места. «Техас будет защищать нефтегазовую промышленность от любого враждебного нападения со стороны Вашингтона», — подчеркнул он.

28 января сообщалось, что Байден разозлил нефтяников, подписав указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений «черного золота» и газа на государственных землях и морском шельфе. Уточнялось, что мера была принята для борьбы с изменением климата.

Во время президентства Барака Обамы США пообещали к 2025 году сократить выбросы на 26-28 процентов по сравнению с уровнем 2005 года, но не смогли даже приблизиться к этой цели. Прогресс по сокращению выбросов практически остановился во время президентства Дональда Трампа.

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