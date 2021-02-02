Власти Львова решили посыпать городские улицы кофе для борьбы с гололедом

Власти Львова решили использовать кофейную гущу для борьбы с гололедом на улицах. Об этом пишет BBC со ссылкой на пресс-службу местного городского совета.

Так, муниципалитет решил, что молотый кофе обладает абразивными свойствами, обходится дешевле специального реагента и улучшает качество почвы. «В странах Скандинавии и Европы так борются с гололедом в парках. Я подумала: почему бы так не сделать у нас», — рассказала помощник мэра города Ирина Оршак.

В свою очередь, местные экологи считают, что кофе безопасно для окружающей среды: им можно посыпать газоны и корни деревьев, не нанося им никакого вреда. Использовать перемолотые зерна для борьбы с гололедом в рамках эксперимента власти планируют как минимум несколько недель, до окончания морозов. В дальнейшем эта практика может стать регулярной.

Ранее из-за резкого изменения погодных условий жители Одессы смогли наблюдать редкое природное явление — «кипящее море». Сильные морозы и относительно высокая температура воды образовали над водной гладью густой слой пара, который вскоре окутал весь город.