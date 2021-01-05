Украина раскололась на запад и восток из-за Деда Мороза

За последний год на Украине выросло количество тех, кто верит в Святого Николая. При этом число тех, кто почитает Деда Мороза, не изменилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Две трети украинцев верят в Святого Николая, а в Деда Мороза — 31 процент. Вместе с тем результаты опроса показывают, что Украина раскололась по вопросу веры в сказочных персонажей новогодней традиции.

Больше всего респондентов, которые признались в вере в Святого Николая, живут на западе страны (73 процента). Больше всего его почитают жители украинских сел (68 процента).

В существование Деда Мороза верят жители востока Украины — таких респондентов оказалось 39 процентов. Преимущественно они являются жителями городов (34 процента).

Опрос проводился на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В рамках исследования были опрошены 2500 жителей в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2 процентов.