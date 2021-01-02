Раскрыт размер пенсии Деда Мороза

Деду Морозу насчитали пенсию в 10 221 рубль. Об этом пишет издание «Подъем» со ссылкой на данные Партии пенсионеров, которая произвела расчет и назвала размер выплаты.

«К нам в партию пришел Дед Мороз и попросил помочь рассчитать его пенсию. Мол, стаж огромный, да и в законах разобраться сложно. Мы пообещали помочь. Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года», — отметили в партии. Уточняется, что индексация пенсии Деду Морозу не положена, так как он работающий пенсионер.

Компенсации за проезд к месту отдыха тоже нет, потому что олени и лошади не значатся в правилах. Однако он может рассчитывать на надбавку за содержание иждивенца — внучки Снегурочки.

Ранее сообщалось, что россиянам старше 45 лет начнут присылать уведомления о размере их будущей пенсии. Оповещения от Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал госуслуг раз в три года. Россияне смогут оценить, какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов.