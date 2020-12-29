Получившая мужа и квартиру россиянка дала советы по написанию письма Деду Морозу

Попросившая в письме у Деда Мороза мужа и квартиру россиянка Юлия Дорохова дала советы по его написанию после того, как получила все желаемое. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В первую очередь женщина рекомендует обращаться к Деду Морозу в послании как к настоящему человеку. В частности, следует поздороваться с ним, как с другом, рассказать о том, как прошел год, поделиться своими успехами, ошибками или неудачами. Второй и самый важный пункт: нужно максимально подробно и детально написать о своем желании. При этом Юлия советует не использовать частицу «не», а о загаданном надо писать, как об уже свершившемся событии.

Кроме того, для написания послания Деду Морозу следует дождаться определенного настроя на чудо и с верой быть услышанным. Письмо должно быть обязательно сложено в конверт красного цвета. В новогоднюю ночь нужно выбрать максимально удобное время, сжечь письмо, а пепел развеять, заключила Юлия.

Россиянка согласилась, что такой способ схож со многими психологическими практиками. Однако, полагает она, в этот момент приятнее думать о любимом с детства Деде Морозе. «Главное - верить в чудеса и в то, что они случаются. По сути, вся жизнь вообще состоит из чудес», — резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что жительница Твери Юлия Дорохова попросила у Деда Мороза мужа и квартиру и вскоре получила желаемое. Первое письмо с жалобой на личную жизнь она написала в 2015 году, а через год вышла замуж за египтянина и переехала в Каир. Когда семья вернулась в Тверь, то столкнулась с нехваткой места в старой квартире. Тогда Юлия написала новое письмо Деду Морозу. После этого в течение двух месяцев она продала жилье и приобрела новое с кухней, которую загадала.