Россиянка получила мужа и квартиру после письма Деду Морозу

Жительница Твери Юлия Дорохова попросила у Деда Мороза мужа и квартиру и вскоре получила желаемое. Об этом случае пишет «Комсомольская правда».

Как рассказала изданию 39-летняя россиянка, свое первое письмо новогоднему волшебнику она написала в 2015 году. В нем она пожаловалась на личную жизнь, которая складывалась не так, как она хотела. Она загадала провести следующий Новый год в любимом Египте.

Уже в марте на сайте знакомств Юлии написал мужчина из Каира. Через месяц общения в сети женщина купила билет и, захватив в собой кота, полетела к жениху. Вскоре пара поженилась, а Новый год Юлия встретила в Каире, как и загадывала. После этого у супругов родилась дочь, а вдобавок россиянка открыла в египетской столице свое дело.

В 2019 году семья переехала в Россию и обнаружила, что двухкомнатной квартиры в Твери для всех недостаточно. Тогда Юлия написала новое письмо Деду Морозу, в котором попросила у волшебника новое жилье. Женщина даже подробно описала метраж, кухню и расположение окон. Через месяц нашелся покупатель старой квартиры, а еще через месяц семья переехала в новую, с такой же кухней, как загадывала Юлия.

«Может, все бы и так получилось, конечно. Но я же верю в поддержку волшебного дедушки, а это уже очень много. <...> У меня всегда исполняется то, чего я желаю. Секрет в том, что я очень сильно этого хочу», — поделилась россиянка. Женщина уверена, что если что-то все равно не сбывается, значит, ей это и не нужно. Впоследствии оказывается, что все сложилось лишь к лучшему.

Ранее опрос показал, что 35 процентов россиян в новогоднюю ночь загадают окончание пандемии коронавируса в 2021 году. Также 20 процентов опрошенных помечтают о чемодане с миллионом долларов. Однако самыми распространенными пожеланиями станут здоровье себе и близким (51 процент), высокая зарплата (44 процента) и счастье (42 процента).