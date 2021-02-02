В «Ералаше» рассказали о поиске спонсоров для съемок

Детский юмористический видеожурнал «Ералаш» ищет партнеров для запуска новых сюжетов. Об этом РБК рассказал продюсер Аркадий Григорян.

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«Кино непосредственно связано с постоянным поиском финансирования, а уж если вы снимаете детское кино — умножайте проблему на два. Если не найдем спонсора в ближайшее время, будем снимать за счет собственных средств», — сказал он, напомнив, что в прошлом гору «Ералаш» остался без финансовой поддержки Минкультуры.

Особо Григорян подчеркнул, что, несмотря на сложности, «остановка проекта даже не обсуждается».

17 января заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский поделился впечатлениями от прошедшей в Москве церемонии прощания с худруком «Ералаша» Борисом Грачевским. «Володя Долинский сказал самое важное — что теперь говорить, каким Боря был, и как все любили его и его "Ералаш", если ему не давали денег снимать этот самый "Ералаш". Проще говоря, не давали жить и работать», — написал актер в своем Instagram.

О смерти Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной стали осложнения после перенесенного коронавируса. Он скончался на 72-м году жизни не выходя из медикаментозной комы. Его похоронили 17 января на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино.

Грачевский работал худруком «Ералаша» с 2002 года. Он также известен зрителю по постановке кинокартин «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».