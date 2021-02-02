Популярный водопад переполнился нечистотами и распугал жителей невыносимой вонью

Популярный среди путешественников водопад Вайтанги в Южном Окленде (Новая Зеландия) был закрыт из-за того, что его переполнили массовые скопления нечистот. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как рассказали местные жители, от водоема исходила невыносимая вонь, которая распугала людей вокруг, а позже властям пришлось запретить туристам посещать более 50 других пляжей в Окленде из-за загрязнения.

Новозеландка Дороти Хоскинс (Dorothy Hoskins) вспоминает, что обычно приходила на водопад со своими внуками. Она пожаловалась, что местные власти не принимают никаких мер по очистке воды. «Нам нужно действовать. Уже прошло семь дней, буквально семь дней дерьмо вливается в гавань Манукау», — заявила она.

При этом, администрация Окленда заверила местных жителей, что в данный момент причины заражения выясняются. Совет по загрязнению окружающей среды контролирует уровень загрязнения и будет продолжать делать это до тех пор, пока качество воды не вернется к норме.

В январе сообщалось о заражении водопада Дюден в Турции химическими отходами. Местные жители давно жалуются на зловонный запах и появление пены, однако власти объясняют это высоким уровнем воды из-за штормов или дождей.