Эстония показала реактивный рост цен на жилье

Средняя цена квадратного метра квартир за пределами эстонской столицы в январе 2021-го выросла до 1,1 тысячи евро. За год жилье вне Таллина подорожало на 24 процента, за месяц — на 3 процента, сообщает Postimees со ссылкой на данные земельного департамента страны. Столица страны также показала реактивный рост цен на недвижимость.

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Медианная цена «квадрата» за пределами Таллина в январе составила 990,6 евро — на 44 процента больше, чем годом ранее (средняя цена — это среднее арифметическое, медианная — цена, которая делит все цены на две равные части: половина цен ниже этого значения, другая половина — выше). По сравнению с декабрем 2020-го медианная цена увеличилась на 2 процента.

В столице Эстонии средняя цена квадратного метра в январе текущего года выросла на 1,2 процента по сравнению с показателем за предыдущий месяц. В годовом выражении она увеличилась почти на 11 процентов, до 2231,5 тысячи евро. Медианная цена «квадрата» выросла за год на 14 процентов, до 2280,5 тысячи евро (плюс 3,4 процента за месяц).

Всего за январь в Таллинне было совершено 750 сделок с жильем на общую сумму 95,5 миллиона евро. Месяцем ранее было заключено 954 сделки на 123,2 миллиона евро, подсчитали регистраторы.

Ранее, в декабре 2020-го, сообщалось, что россияне бросились скупать жилье и в других странах ради паспортов. Помимо Кипра, их интересуют, в частности, возможности получения гражданства или вида на жительство (ВНЖ) в Греции, Португалии и Испании.

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