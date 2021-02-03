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Глава СЖР напомнил об ответственности за нападения на журналистов

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев напомнил представителям правоохранительных органов об ответственности за нападения на журналистов. Он прокомментировал ТАСС видеозапись, на которой правоохранитель бьет человека.

По его словам, в СЖР получили видео, где полицейский бьет дубинкой человека в оранжевом жилете — предположительно, журналиста.

«Абсолютно недопустимая ситуация, требует подробного разбирательства. Напоминаю правоохранительным органам об ответственности за нападения на журналистов», — сказал Соловьев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия сотрудников силовых структур были и остаются оправданными на фоне несогласованных протестных акций и провокаций.

Во вторник, 2 февраля, меры безопасности в центре столицы были усилены после призывов в соцсетях к несогласованной акции. Также по требованию полиции на время закрыли станции метро «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Александровский сад».

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