Вирусолог оценил прогнозы о нулевом росте заболеваемости COVID-19 в России к маю

Число зараженных коронавирусом в России в ближайшее время будет сокращаться, но в ближнесрочной перспективе инфекция не уйдет полностью. Такую оценку в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Мы видим на мировой эпидемии, большая последняя волна идет, тоже вершина пройдена, и эпидемия начинает снижаться», — сказал вирусолог.

По его словам, значительное снижение заболеваемости произойдет весной и летом, но нулевых значений ожидать не стоит. При этом если граждане будут активно вакцинироваться, то россияне смогут вернуться к нормальной жизни ориентировочно в конце 2021 года.

«Это не значит, что совсем будем без этого вируса, но можем снизить существенно [прирост заболеваемости], не позволить подняться осенней волне», — уточнил ученый.

Он добавил, что истребить коронавирус не получится, и человечеству, скорее всего, придется жить рядом с ним всегда.

Ранее математики Санкт-Петербургского государственного университета спрогнозировали, что к маю прирост новых случаев заражения в России приблизится к нулю, если прививку от COVID-19 получит значительная часть населения, сообщает ТАСС.