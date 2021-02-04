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Трамп ушел из Гильдии киноактеров США

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Кадр: «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

Бывший президент США Дональд Трамп ушел из Гильдии киноактеров США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на письмо Трампа в организацию.

«Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня», — говорится в послании бывшего главы государства.

Представители Гильдии киноактеров в ответ на заявление Трампа кратко ответили: «Спасибо». Отмечается, что Гильдия киноактеров США является профсоюзом, который представляет интересы артистов кино и телевидения, а также других работников американской индустрии.

Трамп, который вступил в организацию в 1989 году, в качестве актера наиболее известен благодаря кинокартине «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», в которой он исполнил роль случайного прохожего, указавшего дорогу главному герою Кевину МакКалистеру. Съемки данного фильма проходили в отеле Plaza, который на тот момент принадлежал Трампу.

Ранее Трамп отшутился в ответ на вырезанную сцену с его участием из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Он сделал репост публикации телеканала FOX 13, в которой сообщалось о вырезанной с Трампом сцене из картины в эфире канадского телеканала CBC.

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