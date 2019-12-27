Трамп отшутился в ответ на вырезанную с ним сцену из фильма «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп отшутился в ответ на вырезанную сцену с его участием из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» на своей странице в Twitter.

Президент сделал репост публикации телеканала FOX 13, в которой сообщалось о вырезанной с Трампом сцене из картины в эфире канадского телеканала CBC. Президент США предположил, что премьер-министру Канады Джастину Трюдо не нравится, что американский лидер заставляет платить его за членство в НАТО или торговлю. В следующем посте Трамп написал, что фильм уже никогда не будет прежним, добавив в скобках, что шутит.

Ранее англоязычная версия интернет-энциклопедии «Википедия» заблокировала страницу о фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» из-за того, что в описание фильма добавили строчку: «18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал первым актером фильма "Один дома 2", который был привлечен к импичменту палатой представителей США».

19 декабря декабре палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа, посчитав его виновным в злоупотреблении властью. Американский лидер заявил, что таким способом представители Демократической партии пытаются отменить результаты президентских выборов.

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