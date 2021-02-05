На Украине 600 человек повторно заразились коронавирусом

На Украине с начала пандемии коронавируса повторно заразились 600 человек. Об этом в пятницу, 5 февраля, со ссылкой на главу Минздрава Максима Степанова, пишет «Корреспондент.net».

«Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний», — сказал министр. Повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что власти планируют прививать от коронавируса от пяти миллионов человек в месяц.

Массовая вакцинация на Украине должна начаться в течение нескольких недель. В текущем месяце страна получит из США по механизму COVAX 117 тысяч доз. В апреле ожидаются поставки 5 миллионов доз китайской вакцины, однако из-за низкой эффективности Киев может отказаться от нее.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что на Украине никогда не зарегистрируют российскую вакцину «Спутник V», даже если ее эффективность будет доказана.