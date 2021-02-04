Украина продлила карантин до мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты, в том числе в мае. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Скорее всего он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что правительство Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к модели адаптивного карантина.

9 декабря правительство продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации на Украине до 28 февраля 2021 года. Запрещена работа заведений общепита, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков и образовательных учреждений (кроме детсадов). Магазины не могут продавать товары, которые не относятся к категории первой необходимости.

По последним данным, на Украине с начала пандемии заразились коронавирусом более 1,2 миллиона человек, умерли 23 229 пациентов, выздоровели более миллиона человек. В стране провели 6,2 миллиона ПЦР-тестирований.