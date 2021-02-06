Названы способы узнать баланс чужой карты

У мошенников есть несколько способов узнать баланс банковской карты чужого человека, причем не от всех из них можно защититься. Опрошенные РИА Новости эксперты описали ситуации, при которых чувствительная для граждан информация может оказаться в чужих руках.

Глава отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин назвал основным вариантом уязвимости в банковских приложениях. По его оценкам, в последнее время проблемы встречаются в каждом третьем приложении, а годом ранее их можно было найти в двух из трех.

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Из-за них злоумышленники зачастую могут посмотреть сумму счетов других клиентов или же получить доступ к выпискам, шаблонам операций и предыдущим переводам.

Иногда речь идет даже не об уязвимостях, а о критических ошибках в принципах работы. Например, один из сервисов перевода с карты на карту, разработанный банком, выводил сообщение о нехватке средств на карте для перевода до запроса каких-либо других данных. То есть любой мог ввести номер карты и узнать, больше или меньше на ней средств. В этом случае клиент вообще не мог хоть как-то повлиять на сохранность своих данных.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов отметил, что социальная инженерия также остается действенным методом. Мошенники втираются в доверие к человеку и манипулируют им. Хотя перед этим они должны получить какую-то информацию о клиенте банка, а это случается в результате утечек.

Данные преступникам предоставляют различные площадки — доставка, такси, каршеринг, маркетплейсы. Торговать персональными данными могут и нечистоплотные банковские сотрудники, хотя последние случаи, подчеркнул эксперт, случаются все реже и реже. Как правило, каждый из них заканчивается массовым исходом клиентов, даже лояльных, так что кредитные организации все плотнее занимаются безопасностью.

Самым простым, но работающим способом Ферапонтов назвал подглядывание из-за спины на экран банкомата или в смартфон во время использования его в людных местах. Из-за этого банки начали вводить функцию «скрыть остатки».

Ранее Центробанк предупредил о новой мошеннической рекламе, в рамках которой гражданам обещают выплату от имени регулятора. Для этого ему предлагают перейти на сайт с символикой ЦБ и ввести все данные своей карты, в том числе CVC-код.