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США пригрозили привлечь Китай к ответственности

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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США постараются привлечь Китай к ответственности за нарушения международных норм. Об этом он сказал во время телефонного разговора со своим китайским коллегой Ян Цзечи, говорится на сайте американского Государственного департамента.

«США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности <...> за то, что она подрывает международный порядок, основанный на правилах», — отметил Блинкен.

По его словам, что действия Пекина угрожают стабильности Индо-Тихоокеанского региона. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты продолжат отстаивать демократические ценности в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Также он потребовал от КНР присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме.

Ранее Блинкен заявил о растущей вражде с Китаем. При этом политик отметил, что в некоторых сферах Вашингтон и Пекин налаживают сотрудничество. «Не секрет, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем являются, вероятно, самыми важными отношениями, которые у нас есть в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить», — отметил он.

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