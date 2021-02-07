У самой старой в мире птицы появился птенец

На островах Мидуэй в Тихом океане у 70-летней самки темноспинного альбатроса Уиздом появился птенец. Орнитологи считают Уиздом старейшей птицей в мире, сообщает тихоокеанское отделение Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США в своем блоге.

Отмечается, что птенец появился на свет 1 февраля. Планируется, что в ближайшие месяцы юный альбатрос будет получать пищу от обоих родителей, а к лету оперится и научится летать.

Ученые наблюдают за Уиздом с 1956 года. Тогда орнитолог Чендлер Роббинс отловил самку и пометил ее лапу красным кольцом с номером, чтобы отслеживать перемещения. Птица вернулась на острова Мидуэй лишь спустя 46 лет. С тех пор она регулярно прилетает туда для размножения. Всего за время наблюдения у Уиздом появилось 35 птенцов.