В Белом доме объяснили желание Байдена лишить Трампа доступа к секретным данным

Решение о предоставлении бывшему президенту США Дональду Трампу доступа к секретной информации будут принимать спецслужбы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Washington Post.

По ее словам, действующий глава государства Джо Байден выражал озабоченность по поводу того, что Трамп получит доступ к секретной информации. В то же время политик доверяет собственной разведывательной команде, заверила пресс-секретарь. В связи с этим спецслужбы будут решать, в какой именно форме предоставлять секретные данные, если бывший президент их запросит. При этом американский лидер обладает полномочиями лишить доступа к конфиденциальной информации любого.

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Ранее Байден предложил лишить бывшего главу государства доступа к секретной информации. «В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?» — заявил он, указав на «неуравновешенное» поведение Трампа.

У бывших президентов США традиционно есть право запрашивать и получать те же брифинги разведки, которые проводят для действующих глав государства.

14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу в связи с беспорядками в Вашингтоне. Прошедшее голосование стало уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые. Сообщалось, что процесс по импичменту Трампа в сенате Конгресса США начнется 8 февраля.