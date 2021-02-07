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В США отменили еще одно решение Трампа

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Фото: Erin Scott / Reuters

США отменили заключенные при бывшем президенте Дональде Трампе соглашения с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища и начали процедуру их расторжения. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

В заявлении Госдепа отмечается, что США намерены расширить сотрудничество и взаимодействие в регионе, предложенные президентом страны Джо Байденом.

Действие этих документов, которые предполагали рассмотрение предоставления убежища не в США, а в этих странах, приостанавливается. Блинкен подчеркнул, что власти упомянутых стран были уведомлены об этом решении.

При этом он пояснил, что такие действия не означают, что граница США будет открыта. «Соединенные Штаты являются страной с границами и законами, которые надо выполнять», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден отменил еще одно решение своего предшественника на этом посту Дональда Трампа. Распоряжение касается ввозных пошлин на алюминий из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Американский глава счел необходимым сохранить пошлины на импорт алюминиевой продукции из ОАЭ. Он объяснил это решение интересами национальной безопасности, так как продукция из арабской страны может вытеснить внутреннее производство.

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