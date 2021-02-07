Мать двоих детей сбросила 60 килограммов за два года и раскрыла свой метод

Жительница Великобритании Клэр Дьюсбери (Claire Dewsbury) решила похудеть в 45 лет и за два года сбросила почти 60 килограммов. Свой метод избавления от лишнего веса он раскрыла изданию Teesside Live.

Женщина рассказала, что секретом ее успеха стали две фотографии, на которых она весит 150 килограммов. Их британка наклеила на внутреннюю сторону дверцы кухонного шкафа, так что каждый раз, открывая его, она видела себя в своем максимальном весе. «Я могла посмотреть на снимок и сказать самой себе: "Ты не вернешься", и закрыть шкаф», — вспоминала Дьюсбери.

Раньше она любила хлеб, перекусить сухариками и булочками, а также задыхалась при подъеме по лестнице. В сентябре 2018 года мать захотела изменить жизнь ради двоих детей, записалась в спортзал, начала следовать плану питания и готовить еду дома, отказавшись от фастфуда и другой нездоровой пищи. Вместо четырех тостов с маслом на завтрак женщина стала есть фрукты или «правильные» блинчики, куриные наггетсы и чипсы были заменены на приготовленные в воке блюда. Уже через несколько недель Клэр начала терять килограммы.

«Раньше я вела нездоровый образ жизни. У меня астма, и это было серьезным фактором. Также мне казалось, я плохая мать, потому что не могут выйти поиграть с сыном <...> Я начала худеть ради детей, но в процессе поняла, что становлюсь более уверенной в себе, и поняла, что делаю это уже для себя, а не для других», — сказала британка.

Сейчас Дьюсбери весит 90 килограммов, она активна и постоянно гуляет с ребенком. Ее конечная цель — дойти до 70 килограммов.