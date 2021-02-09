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В Букингемском дворце опровергли данные о сокрытии богатства Елизаветой II

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Елизавета II
Елизавета II
Фото: Victoria Jones / Reuters

В Букингемском дворце опровергли данные о сокрытии Елизаветой II своего богатства с помощью изменения законопроекта о финансовой прозрачности. Сообщение дворца приводит The Independent.

«Согласие королевы [на утверждение законов] — парламентский процесс, в котором роль суверена носит исключительно формальный характер. Согласие всегда предоставляется монархом по запросу правительства. Любое утверждение о том, что суверен заблокировал законодательство, попросту неверно», — пояснили представители королевы.

Ранее газета The Guardian, ссылаясь на попавшие в ее распоряжение документы Национального архива, сообщила, что королева Великобритании Елизавета II лоббировала изменение законопроекта о финансовой прозрачности для сокрытия своих личных богатств. По информации издания, в 1970-х годах личный адвокат королевы якобы оказывал давление на министров с тем, чтобы изменить законопроект таким образом, чтобы не придавать огласке сведения о принадлежащем ей пакете акций.

Издание отмечает, что состояние Елизаветы II никогда публично не раскрывалось, однако считается, что оно составляет сотни миллионов британских фунтов. В 2020 году Sunday Times оценила ее состояние в 350 миллионов фунтов стерлингов (480 миллионов долларов).

Предыстория: Елизавету II уличили в сокрытии богатства с помощью законов
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