Человек «с двумя тысячами опухолей» попал под суд

Испанец, прозванный «человеком с двумя тысячами опухолей», попал под суд. Об этом сообщает The Local.

50-летний охранник Пол Санс (Paco Sanz) с 2010 года выступал по испанскому телевидению и в интернете с рассказом о своих болезнях. Он утверждал, что умирает от опухолей, появившихся в результате синдрома Коудена, и собирал деньги на экспериментальное лечение в США. В течение семи лет ему пожертвовали около 265 тысяч евро (23,7 миллиона рублей).

В 2017 году Санса арестовали за мошенничество. По мнению обвинителей, он преувеличивал опасность своей болезни. Хотя мужчина действительно страдал от синдрома Коудена, все опухоли оказались доброкачественными и не представляли угрозы для жизни. Во время поездки в США он принял участие в клинических испытаниях. Они были бесплатными, а их устроитель возмещал все расходы участников.

Санс признал вину в мошенничестве и был приговорен к лишению свободы на два года. Его любовницу признали пособницей и приговорили к девяти месяцам лишения свободы. Скорее всего, оба срока будут признаны условными, и их не придется отбывать в тюрьме.

Ожидается, что на следующих заседаниях суд определит ущерб, который придется возместить Сансу и его подруге.