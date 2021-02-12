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Американец позвонил в полицию с угрозой убить Байдена и был арестован

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Фото: Globallookpress.com

Мужчина из американского штата Северная Каролина был арестован после того, как несколько раз позвонил в полицию и пообещал убить президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщил местный телеканал.

27-летний Дэвид Кайл Ривз, живущий со своим отцом в округе Гастония, начиная с конца января текущего года не раз звонил в полицию Белого дома и Секретную службу, которая занимается охраной президентской резиденции. Ривз угрожал, что убьет и обезглавит силовиков и конгрессменов.

В одном из звонков в Секретную службу он призвал агентов приехать и привезти его в Белый дом, чтобы он «ударил президента по лицу, сел в его кресло и сидел, пока он не умрет». После того как один из сотрудников службы позвонил ему, чтобы обсудить причины его поведения, Ривз ему перезванивал и настаивал, что убьет и президента, и его, потому что «владеет всей этой планетой».

По статье об угрозе жизни президента США можно получить до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов. На счету у Ривза уже много преступлений: нападение на полицейских, домашнее насилие, угрозы терактами, сопротивление аресту, незаконное вторжение и другие. В этот раз он может избежать уголовного преследования, так как его отправили на психологическую экспертизу.

В октябре прошлого года Байдена, тогда еще кандидата в президенты от Демократической партии, всерьез собирался убить 19-летний американец. Спецслужбы задержали его недалеко от дома политика, в машине у него нашли огнестрельное оружие и взрывчатку.

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