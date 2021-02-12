США нанесли удар по французскому вину

Введением заградительных пошли США нанесли удар французскому вину. Повышение сборов вкупе с общемировым кризисом привели к тому, что по итогам прошлого года доходы рухнули на 14 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет французской Федерации экспортеров вин и спиртосодержащих напитков (FEVS).

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В организации заключили, что экспорт скатился на уровень 2016-го. «Это снижение в первую очередь связано с налогами на вино в США, и тенденция лишь усилилась с весны, когда распространилась пандемия COVID-19», — констатировали в FEVS и предупредили о риске для французских поставщиков и вовсе потерять американский рынок. «Урегулирование этого конфликта должно происходить в первую очередь на европейском уровне», — призвали в федерации.

Пандемия коронавируса поставила под угрозу и производство итальянского вина. Почти половина потребления вина в стране приходится на бары и рестораны, которые оказались закрыты из-за вспышки COVID-19. Во время локдауна выросло домашнее потребление, но возросший спрос в секторе супермаркетов не может покрыть убытков других участников рынка.

С другой стороны, дорогие вина начали рассматривать в качестве активов-убежищ в условиях нестабильности рынка. В прошлом году индекс Лондонской международной биржи вина Liv-ex Fine Wine 100 увеличился на 4,7 процента. Индекс шампанских вин Liv-ex Champagne 50 вырос на 8,3 процента, а итальянских вин Liv-ex Italy 100 — на 6,7 процента.