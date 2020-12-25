Богатые решили вкладывать деньги в вино

Вложения в дорогие вина резко выросли в этом году благодаря интересу богатых инвесторов к активам-убежищам, пишет Financial Times.

На фоне пандемии в марте рынок вина упал всего на 1,1 процента. Кроме того, он сохранял стабильность, даже несмотря на то, что США ввели пошлины на французские вина, а многие дегустации были отменены из-за коронавируса. Именно способность вина служить «убежищем» привлекла инвесторов на этот рынок, они решили вкладывать больше денег.

Индекс Лондонской международной биржи вина Liv-ex Fine Wine 100 увеличился в этом году на 4,7 процента. Индекс шампанских вин Liv-ex Champagne 50 вырос на 8,3 процента, а итальянских вин Liv-ex Italy 100 — на 6,7 процента. Глава инвесткомпании Cult Wines Том Геринг заявил, что всего за четыре недели он привлек семь миллионов долларов от 80 инвесторов.

Ранее стало известно, что Китай введет пошлины на австралийские вина. Они составят от 107 до 212 процентов. Отомстить торговому партнеру Пекин решил за то, что Австралия в 2018 году не пустила к себе компанию Huawei для установки сетей 5G. Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем назвал пошлины сокрушительным ударом, а также «несправедливой, необоснованной и неоправданной» мерой.