Жившая в роскоши дочь россиянина назвала тюрьму в США пустой тратой времени

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье российского дальнобойщика, поделилась подробностями жизни в американской тюрьме. Интервью появилось на сайте журнала Insider.

Известно, что аферистку освободили из исправительного учреждения Альбион, находящегося в штате Нью-Йорк. Вскоре ее должны депортировать из США на территорию Германии. В общей сложности она провела в заключении чуть менее четырех лет и получила условно-досрочное освобождение за хорошее поведение во время отбывания наказания.

Сорокина рассказала журналистам, что считает пребывание в тюрьме пустой тратой времени. Так, например, ей не понравилась программа, участников которой учат тому, как вернуться к нормальной жизни после заключения. По ее словам, им предоставляли устаревшие знания. «Я не могу винить людей, которые после тюрьмы начинают принимать наркотики», — рассуждала она.

Кроме того, преступница высказала свое мнение по поводу работы в заключении. Она отметила, что вместо положенных трех часов труда заключенные работают всего 15 минут, а затем их отпускают заниматься своими делами. Сорокиной удалось устроиться в спортзал из-за хороших отношений с сотрудниками. «Я хотела заниматься спортом в одиночестве», — пояснила женщина.

По словам аферистки, охранники в исправительном учреждении знали ее, при этом все по-разному к ней относились. Так, некоторые хотели вступить с Сорокиной в половую связь, а другие утверждали, что восхищаются ее историей и подписаны на нее в соцсетях.

Гражданка Германии также призналась, что не сожалеет о содеянном и сейчас пытается вернуться к нормальной жизни. «Я ни о чем не жалею, потому что знаю, что ничего не смогу изменить», — заключила она.

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Вдобавок Сорокина считает, что заключать под стражу мошенников вместе с людьми, которые совершили более тяжкие преступления, неправильно. «Они просто отправляют таких людей в тюрьму, лишают всего и ждут, что они исправятся. Когда ты убиваешь кого-то или продаешь наркотики — это разные, несопоставимые вещи», — объяснила аферистка.

Как сообщает издание, сейчас Сорокина пишет автобиографию. «У меня есть 10 коробок с рукописными записями из тюрьмы», — добавляет преступница. Она также снимает свою жизнь на видео. По ее словам, она еще не решила, что будет делать с этими роликами.

В мае 2019 года суд в Нью-Йорке приговорил Анну Сорокину к 12 годам заключения за хищение более 200 тысяч долларов. Женщина в течение 10 месяцев выдавала себя за немецкую наследницу и подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и устраивать роскошные ужины для друзей.