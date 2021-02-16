Байдена попросили заступиться за американца в деле о торговле детьми в Росии

Адвокат Игорь Трунов направил резиденту США Джозефу Байдену письмо с просьбой заступиться за его доверителя, гражданина США и Филиппин, в деле о торговле детьми в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, американец Конрадо Потенсиано оказался заложником громкого уголовного дела о торговле детьми, которое возбудили зимой 2020 года. У Потенсиано отобрали ребенка, рожденного для него гражданкой украины, и поместили в Видновский специализированный детский дом для детей с органическими поражениями психики.

Отмечается, что юристы Центра планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения города Москвы отказались выдать представителям американца свидетельство того, что именно он является биологическим отцом ребенка. При этом приезду Потенсиано в Россию помешала пандемия коронавируса.

Чтобы ускорить процесс передачи ребенка в США, при регистрации в ЗАГСе в графе «мать» отметили суррогатную мать, а в графе «отец» поставили прочерк, хотя и дали ребенка отчество Конрадович. Теперь московские суды отказывают Потенсиано в установлении отцовства.

Трунов направил письмо президенту США, коротко описав ситуацию с малышом, и попросил Байдена вмешаться, так как Потенсиано является американцем, равно как и его сын.

В 2020 году в Москве начали возбуждать уголовные дела о торговле детьми. Это произошло после того, как в январе в одной из квартир в подмосковном Одинцове обнаружили четырех младенцев. Один из новорожденных был мертв. 23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на детский плач. С ними находились две женщины — няня, гражданка Китая, и еще одна женщина, которая, предположительно, является суррогатной матерью одного из детей.