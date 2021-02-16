Восемь тысяч россиян зарегистрировались на «Конкурс политологов»

Свыше восьми тысяч человек со всей Росиии зарегистрировались на «Конкурс политологов»: за месяц поступило 8111 заявок. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

«Участники представляют все 85 регионов России, при этом лидерами по регистрации стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Больше всего заявок поступило от участников из Центрального федерального округа (40 процентов)» — рассказал член экспертного совета конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В свою очередь наставник и руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов отметил, что проект заинтересовал специалистов с самым разным опытом. Он также отметил, что менеджеров на проект зарегистрировалось больше, чем аналитиков.

«Есть основания полагать, что среди конкурсантов достаточно тех, кто обладает компетенциями как в политической аналитике, так и в менеджменте», — добавил он.

На дистанционном этапе отбора участников ждет комплексный тест оценки потенциала, тестирование пройдет в онлайн-формате, уточнили организаторы.

«Конкурс политологов» стартовал 12 января. Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке. Конкурс проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.