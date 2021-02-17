В России закончились деньги на льготные автокредиты

Большинство российских банков прекратили выдачу автокредитов по льготным госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» из-за исчерпания лимита средств. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

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Деньги закончились, а новый транш финансирования пока не поступил. Приостановка программы негативно скажется на продажах бюджетных машин, считают эксперты. Проекты «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» действуют с 2015 года. Банки дают скидку на оплату первого взноса в размере 10 процентов (и 25 процентов для Дальнего Востока), а выпадающий доход им компенсирует бюджет.

С начала этого года Минпромторг выделил на программу девять миллиардов рублей. Льготные кредиты могут получить те, кто покупает свой первый автомобиль, семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, а также медицинские работники. Всего задолженность россиян по автокредитам превысила 55 миллиардов рублей в прошлом году, сообщила газета «Известия».

Продажи новых автомобилей в стране упали на 4,2 процента в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок сокращается второй месяц подряд после трех месяцев роста. С 1 февраля Toyota, Lexus, Skoda и Kia решили поднять цены на машины в России. В среднем стоимость массовых моделей выросла на 10-30 тысяч рублей, а премиальных — более чем на 50 тысяч рублей.