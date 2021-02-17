Найдены способные выжить на Марсе организмы

Ученые Бременского университета в Германии нашли микроорганизмы, которые могут расти и развиваться в марсианской атмосфере. По словам исследователей, на основе цианобактерий или сине-зеленых водорослей можно создать системы жизнеобеспечения для людей, которые будут жить на поверхности Марса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Microbiology.

Специалисты показали, что цианобактерии могут поддерживать жизнедеятельность, используя газы марсианской атмосферы в качестве источника углерода и кислорода, несмотря на низкое давление. Сине-зеленые водоросли размножались в воде с взвесью марсианской пыли, что дает возможность использовать их для кормления других живых организмов. Кроме того, цианобактерии производят кислород в качестве побочного продукта фотосинтеза.

Исследователи разработали биореактор Atmos, поддерживающий атмосферное давление на уровне 10 процентов от земного и концентрацию азота и углекислого газа, равную 96 и 4 процента соответственно. Эти условия приближены к марсианским, однако отличаются от них: атмосферное давление составляет процент от земного, а доля углекислого газа составляет 95 процентов. В биореактор также добавили воду и смесь минералов, имитирующую марсианский реголит.

Для эксперимента команда выбрала вид азотфиксирующих цианобактерий Anabaena sp. PCC 7938, который, как показали предварительные испытания, с наибольшей вероятностью будет процветать в этих условиях. Хотя бактерии лучше росли на питательной среде, исследователи также наблюдали рост на марсианском реголите. Затем ученые высушили культуру микроорганизмов и применили его как субстрат для выращивания кишечной палочки. Это доказывает, что цианобактерии на Марсе можно использовать для кормления культур, которые, в свою очередь, пригодны для синтеза полезных веществ, включая лекарства.