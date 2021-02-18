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Актриса ушла в порно ради прав женщин

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Кейтлин Стэйси
Кейтлин Стэйси
Фото: Globallookpress.com

Австралийская актриса Кейтлин Стейси (Caitlin Stasey) объявила о том, что станет режиссером порно. Как пишет Daily Mail, с помощью фильмов для взрослых она решила поднимать вопрос важности прав женщин.

Стейси объяснила, что ее уход в порноиндустрию, — это форма расширения прав и возможностей женщин. В прошлом она уже выступала в поддержку бодипозитива, женской сексуальности, а также участвовала в кампании #freethenipple («свободу соску»).

Актриса подчеркнула, что будет снимать порнографические короткометражки для управляемого женщинами сайта для взрослых Afterglow. Ресурс был запущен в 2020 году. Создатели позиционируют его как «секс-позитивную платформу, сосредоточенную на удовольствии».

Австралийка добавила, что должна была приступить к съемкам картин для порносайта в феврале, однако пандемия нарушила ее планы. «Снимать обычный фильм во время COVID-19 сложно. Снимать порнографический фильм во время COVID-19? Практически невозможно!» — пошутила она.

Ранее порноактриса Миа Халифа пожаловалась на то, что прошлое будет преследовать ее до конца жизни. Звезда фильмов для взрослых отметила, что женщины, снимающиеся в порно, не имеют прав на эти видео. Это значит, что ролики с их участием не получится удалить из сети, а последствия решений, которые они приняли много лет назад, будут с ними до смерти.

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