Женщина рассказала о похудении на 64 килограмма без отказа от любимой еды

Жительница Уэльса рассказала, как ей удалось сбросить 64 килограмма, не отказываясь от любимой еды. Об этом пишет издание Daily Express.

«Я всегда любила покушать, и это по-прежнему так, но много лет я делала неверный выбор, когда решала, что есть, и как именно готовить еду», — признается Донна Гриффитс (Donna Griffiths). Женщина начинала день с шести ломтиков жареного хлеба, целыми днями подкреплялась чипсами, шоколадом и газировкой, а ее обеды были исключительно жирными. После рождения третьего ребенка ее вес достиг 140 килограммов, и она решила, что пора худеть.

«Я чувствовала себя некомфортно в собственном теле и была не уверена в себе, — утверждает Гриффитс. — Мне приходилось буквально затаскивать себя по лестнице, цепляясь за перила, а колени и лодыжки при этом болели и ныли».

Чтобы избавиться от лишнего веса, женщина записалась в местный клуб для желающих похудеть. Ей пришлось полностью изменить свой образ жизни, стать активнее и прекратить есть нездоровую пищу. Самой большой жертвой казался отказ от китайской и индийской кухни, которую она очень любила, однако эту проблему удалось решить. Гриффитс научилась самостоятельно готовить менее калорийные и вредные версии тех же блюд, которые в прошлом покупала в уличных забегаловках, торгующих на вынос. Усилия оказались не напрасны: ей удалось похудеть до 76 килограммов.

Ранее сообщалось, что располневшая до 95 килограммов жительница английского графства Дарем похудела на 22 килограмма за четыре месяца и раскрыла секрет успеха. Она изменила диету и старается проходить десять тысяч шагов за день.