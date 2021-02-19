Конгрессвумен в США подключилась к онлайн-заседанию на фоне коллекции оружия

Конгрессвумен Лорен Боберт, член палаты представителей США от штата Колорадо, подключилась к онлайн-заседанию, сидя на фоне шкафа с целой коллекцией огнестрельного оружия. На заседании обсуждали запрет членам Конгресса вносить оружие в Капитолий, введенный после восстания 6 января, сообщает USA Today.

На кадре с Zoom-трансляции видно, что сзади Боберт на полке лежат два автомата и дробовик. Другие члены нижней палаты возмутились тем, что она выступала на таком фоне: некоторые даже заявили, что это нарушение принятой недавно нормы об оружии на заседаниях.

Ее также обвинили в небезопасном хранении оружия: Боберт является матерью четверых детей, и они живут в одном доме с огнестрелом. «Хранение? О, нет, все это готово к использованию», — парировала политик, подчеркивая, что специально выложила оружие на полки для заседания.

Боберт ранее привлекла внимание прессы, настаивая на том, что имеет право носить оружие на работу — в особенности после того, как сторонники президента Дональда Трампа пытались захватить здание.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией, погибли четверо протестующих и один полицейский. Обвинения в нарушении закона предъявили более чем 200 участникам.