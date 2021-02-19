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Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19

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Фото: Pixabay

В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией COVID-19, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Об этом РБК сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу России Галина Бобрышева.

Изданию рассказали в Росфинмониторинге, что всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов с меткой COVID. Участники рынка обнаружили попытки осуществить сомнительные операции на 34 миллиарда рублей. По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах.

Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, а в Санкт-Петербурге выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных COVID-19.

При этом в целом за 2020 год Банк России зафиксировал сокращение проведения сомнительных операций через кредитные организации. Объем незаконного обналичивания средств сократился на 29,1 процента, до 78 миллиардов рублей. Незаконный вывод денег за границу снизился на 21,5 процента, до 52 миллиардов рублей. Кроме того, клиенты банков на 16,7 процента стали реже использовать подозрительные транзитные схемы. Объем таких операций в 2020 году составил 600 миллиардов рублей.

В июне 2020-го президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег.

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