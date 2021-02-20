Кортни Лав перестала сниматься в кино из-за постоянных домогательств

Американская певица Кортни Лав, вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна, перестала сниматься в кино из-за постоянных домогательств. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Артистка заявила, что благодаря режиссеру Милошу Форману она несколько лет была настоящей кинозвездой и «это было чертовски весело». Ее номинировали на премию «Золотой глобус», однако из-за харассмента актрисе пришлось отказаться от подобной работы.

«Никто бы мне не поверил, и это бы не прекратилось. Так что я ушла, и это тоже ушло. Может быть, в следующей жизни я стану сильнее и смогу противостоять таким вещам. Снимаю шляпу перед теми, кто может», — написала Лав.

Она призналась, что скучает по актерской работе. По ее мнению, сотрудничество с великими режиссером — это один из лучших опытов, который может пережить женщина.

56-летняя Кортни Лав снималась в таких фильмах, как «Сид и Нэнси», «Человек на Луне», «Народ против Ларри Флинта», «200 сигарет», «Баския» и «Чувствуя Миннесоту». Кроме того, она появлялась в сериалах «Сыны анархии», «Империя» и «Реванш».