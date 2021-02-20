Мир
 
Последние новости
В России выявили первое в мире заражение людей птичьим гриппом H5N8
Турист провалился в замерзший водопад на горном курорте Сочи и попал на видео
Участник «Последнего героя» отверг ухаживания модели и объяснился
В Сирии опровергли сделку с Израилем по обмену заключенной на российскую вакцину
Медведчук назвал санкции против него торжеством беспредела
Кремль прокомментировал санкции против Медведчука
Число погибших при обрушении фабрики в Норильске увеличилось
Доказана неслучайность происхождения и эволюции жизни
Навальный второй раз за день выступил в суде с последним словом
Раскрыты пожелания российских мужчин к женщинам
Новости партнеров
Прослушать новость

В соседней с Россией стране перестанут наказывать за наркотики

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Thomas Trutschel / Getty Images

Власти соседней с Россией стране — Норвегии — планируют декриминализировать наркотики для личного пользования. Соответствующие предложения по поправкам к законам были предложены министерством здравоохранения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что чиновники опирались на рекомендации ООН и Всемирной организации здравоохранения. В соответствии с предложенными поправками, в стране перестанут наказывать за употребление наркотиков, а также их приобретение и хранение в небольших количествах для личного пользования. Такие деяния останутся незаконными, но не будут наказуемыми.

По словам норвежского министра здравоохранения Бента Хойе, реформа наркополитики страны стала «историческим сдвигом». «Давно пора заменить наказание помощью», — подчеркнул чиновник.

2 декабря в ООН проголосовали за исключение каннабиса из списка наркотиков. Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Norway to Decriminalize Personal Drug Use in ‘Historic’ Shift
Конгресс США проголосовал за декриминализацию марихуаны по всей стране
Галлюциногенные грибы декриминализовали в Вашингтоне