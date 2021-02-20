В соседней с Россией стране перестанут наказывать за наркотики

Власти соседней с Россией стране — Норвегии — планируют декриминализировать наркотики для личного пользования. Соответствующие предложения по поправкам к законам были предложены министерством здравоохранения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что чиновники опирались на рекомендации ООН и Всемирной организации здравоохранения. В соответствии с предложенными поправками, в стране перестанут наказывать за употребление наркотиков, а также их приобретение и хранение в небольших количествах для личного пользования. Такие деяния останутся незаконными, но не будут наказуемыми.

По словам норвежского министра здравоохранения Бента Хойе, реформа наркополитики страны стала «историческим сдвигом». «Давно пора заменить наказание помощью», — подчеркнул чиновник.

2 декабря в ООН проголосовали за исключение каннабиса из списка наркотиков. Комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.