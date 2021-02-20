В России создадут рейтинг безопасности городов

Разрабатываемая в России система позволит создать первый федеральный рейтинг безопасности городов. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Ростехе.

Проект «Безопасный город» разрабатывается по заказу МЧС России. В рейтинге будут отображаться вероятности катастроф и стихийных бедствий. По задумке, это поможет обеспечить контроль и предупреждение 119 различных угроз, объединенных в четыре группы — природные, техногенные, биолого-социальные и угрозы общественной безопасности и правопорядку. В госкорпорации отметили, что «это позволит использовать предиктивные технологии еще на стадии инцидента для предупреждения развития ЧС».

Рейтинг будет доступен гражданам на специальном портале.

Источник агентства в силовых структурах отметил, что сейчас в регионах нет единого понимания категорий и требований безопасности, поэтому информация о произошедшем на их территории может выпадать из общего поля зрения. С внедрением единых стандартов вся информация в режиме реального времени будет стекаться в одно информационное пространство.

В октябре 2020 года стало известно, что каждый десятый россиянин не чувствует себя защищенным даже в собственной квартире — существенный показатель, учитывая, что жилище является наиболее контролируемым пространством для человека. Чувство тревоги возрастает по мере увеличения территории. Так, назвали небезопасным район, где работают, 15 процентов опрошенных, центр населенного пункта, в котором живут — 16 процентов, двор своего дома — 18 процентов, район рядом с домом — 21 процент, другие районы — 25 процентов опрошенных.

Наиболее сложна в этом отношении обстановка в городах-миллионниках: именно их жители чаще, чем средний респондент, жаловались на небезопасную среду. В Москве и Санкт-Петербурге об испытываемом чувстве незащищенности в квартире/доме рассказали 15 процентов опрошенных. Для россиян из городов с населением менее 100 тысяч человек данный показатель равняется девяти процентам.