Украина раскритиковала цену «Северного потока-2»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с критикой проекта газопровода «Северный поток-2». По его словам, цена объекта слишком высока и давно превысила его экономическую целесообразность. Об этом он заявил в Twitter.

«Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантической единства», — написал он. По словам Кулебы, Киев защищал и последовательно продолжит защищать энергетическую независимость Европы.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. В настоящее время объект готов на 95 процентов, стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.

Газопровод должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству объекта, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок. Россия, между тем, обещает достроить объект. В «Газпроме» не приводят точных сроков, потому что они зависят от многих факторов, включая погоду.