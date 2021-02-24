Жители российского города помолились на пескотряс

Россияне из Ульяновска помолились на пескотряс — так называют коммунальную технику, посыпающую дороги песком. Об этом заявил заместитель главы города Наиль Юмакулов, пишет Telegram-канал «Подъем».

Речь идет о жителях Засвияжского района. По словам чиновника, появление пескотряса оценила и депутат Ульяновской городской думы Алсу Айзатуллина.

«Это явление Христа народу! Люди прям ходили, я видел, по тротуару на Западном бульваре и люди просто молились, что пескотряс появился», — сказал Юмакулов.

В феврале прошлого года в Саранске коммунальщики попытались убрать лужи при помощи трактора. Глава города заявил, что дороги обрабатывают песко-соляной смесью, что приводит к периодическим засорам ливневки.

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