Поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов внесли в Госдуму

Депутаты всех фракций Государственной Думы внесли в комитет по госстроительству и законодательству поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая является одним из авторов поправок, передает ТАСС.

«Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 миллионов рублей, — отметила отметила она. — При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности — от двух месяцев и соответственно от 5 тысяч рублей».

Кроме Яровой, авторами поправок стали председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн, его заместитель Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского), а также первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников из КПРФ и другие депутаты.

Ранее Яровая заявила, что ужесточение наказания предусмотрено за действия, которые будут «оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, (...) но и оскорблять, осквернять память ушедших».