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Захарова осудила приравнивание несогласных с победой Байдена к террористам

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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В Соединенных Штатах к террористам приравнивают политических деятелей и несогласных с победой Джо Байдена на президентских выборах. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

Захарова осудила жестокость американского правосудия по отношению к собственным гражданам, занимающимся политикой. В частности, она напомнила о преследовании американскими властями людей, которых обвиняли в причастности к российскому вмешательству в президентские выборы в 2016 году. Представитель МИД подчеркнула, что реальных доказательств вмешательства Москвы так и не было предоставлено.

Дипломат отметила, что апофеозом стало преследование участников беспорядков в Капитолии и несогласных с победой Джо Байдена, а также их приравнивание к «внутренним террористам». «Как вам такое? Изобретен просто новый термин для обозначения тех самых общественных и политических деятелей, которые идут против мейнстрима», — заявила Захарова.

Ранее в феврале Байден заявил, что белые расисты — это главная террористическая угроза внутри страны. Политик подчеркнул, что сторонники теорий расового превосходства «душевнобольные и опасные люди».

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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