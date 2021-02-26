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Дипломат раскрыл подробности возвращения из Северной Кореи на дрезине

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Фото: Telegram-канал МИД РФ

Российские пограничники совершенно не удивились появлению дипломатов, которые вернулись из Северной Кореи на дрезине. Такими деталями необычного возвращения на родину поделился третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал груженную тележку, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат рассказал, что пограничники встретили их с такими лицами, будто каждый день видят такие тележки, однако это не так. «Очень тепло нас встретили, все вежливо и корректно», — рассказал журналистам Сорокин. Он добавил, что пограничники приняли ставшую теперь знаменитой тележку на хранение и помогли все из нее выгрузить. От границы до Владивостока сотрудники российского посольства забрал специальный автобус, который выделили власти Приморского края.

По словам дипломата, саму дрезину изготовили специалисты совместного российско-корейском предприятия «Расонконтранса», расположенном недалеко от границы. «Украшения, то, что красным бархатом были обиты сидения — это инициатива именно наших корейских друзей», — отметил Сорокин. По его словам, изготовление тележки заняло несколько дней.

Дипломат рассказал, что поездка на дрезине стала самым необычным путешествием в его жизни, но он готов его повторить, «если родина прикажет».

О «путешествии» дипломатов стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть территорию соседней страны обычным путем, поскольку пассажирское сообщение между Россией и КНДР было прервано из-за пандемии коронавируса. В результате россияне добирались до приграничного района общественным транспортом, но пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту пришлось на несамоходной дрезине.

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