Бездомный подросток стал знаменитым в сети и отказался от денег

Бездомный блогер-подросток под ником @randomhomelessguy2 прославился в сети после того, как начал публиковать ролики, в которых он готовит себе обед из недорогих продуктов. Неравнодушные зрители пытаются помочь ему материально, но он отказывается от денег, пишет The Daily Dot.

На странице подростка в TikTok всего два видео, которые в общей сложности набрали почти 20 миллионов просмотров. В первом ролике блогер показал, что купил себе в супермаркете небольшую электрическую плитку за 15 долларов (около 1,1 тысячи рублей), которую подключает к розетке в парке. Кроме того, блогер приобрел кастрюлю и сковородку — на них он жарит дешевые сосиски и варит бюджетные макароны. Воду автор видео набирает из ближайшего фонтана.

Комментаторы были впечатлены не только кулинарными способностями юноши, но и его умением готовить полноценные блюда из продуктов, купленных за несколько долларов. Часть пользователей предложили отправить прославившемуся подростку деньги: они попросили бездомного открыть страницу для пожертвований.

Однако начинающий блогер отклонил все запросы от неравнодушных зрителей. В комментарии к видео он объяснил, что ценит добрые слова и предложения поддержки, но говорит, что ему не нужны деньги.

В комментариях нашлись и те, кто поставил под сомнение искренность блогера. Критики сослались на то, что у бездомного подростка есть смартфон с интернетом, за который нужно ежемесячно платить. Сам герой роликов написал, что у него был телефон еще до того, как он потерял жилище, а расходы на связь взяла на себя его мать.